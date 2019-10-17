Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ساعة من الظلام الدامس.. عودة الكهرباء لـ محافظة بورسعيد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:38 م
عودة الكهرباء لمحافظة
عودة الكهرباء لمحافظة بورسعيد بعد ساعة من الظلام الدامس
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عادت الحياة مجددا إلي محافظة بورسعيد بعد انقطاع الكهرباء وتوقف المرافق لمدة ساعة، شهدت خلالها الباسلة حالة من الارتباك بعد تحولها إلي ظلمة دامسة وانقطاع المياه وشبكات المحمول والخطوط الأرضية للتليفونات.

وأعلنت المحافظة إنقطاع الكهرباء وذلك في تمام الساعة ٨.٥٠ مساء بسبب حدوث انسحاب جهد من محطة محولات الرسوة علي خطوط جهد ٢٢٠ ألف فولت من الشبكة القومية، وتم النقل علي الدوائر البديلة وبدأ إعادة التوصيل للتيار تدريجيا بدأ من الساعة ٩.٣٠ مساء.

وتم التوصيل لجميع المناطق بالمحافظة في الساعة ١٠.١٥ مساء وذلك بعد تشكيل غرفة عمليات لجميع القيادات التنفيذية برئاسة الوزير المحافظ لمتابعة الموقف أولا بأول والذي أجري اتصالات مع رئيس الوزراء والمهندس وزير الكهرباء.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء بعدم الالتفات إلي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تغرق في الظلام الدامس.. وتغريدات ساخرة: جربوا تقفلوها وتشغلوها تاني

قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالغربية غدا .. تعرف عليها

ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تغرق الأرض في ظلام دامس لمدة 6 أيام.. تفاصيل الحقيقة

ترشيحاتنا

الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

الدوري فى خانة اليك.. الأهلي يقاطع وخبير لوائح يكشف المخطئ .. والجبلاية تبحث عن حل

لماذا بكت رئيس الطائفة اليهودية أثناء وجودها في سيناء اليوم

حقيقة تحريم قص الأظافر ليلا .. فيديو

محمد فضل الله يكشف عن المخطئ فى أزمة تأجيل مباراة القمة 119

أول تعليق من أكراد سوريا على الاتفاق الأمريكي التركي لوقف العدوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب