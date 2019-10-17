بعد ساعة من الظلام الدامس.. عودة الكهرباء لـ محافظة بورسعيد

عادت الحياة مجددا إلي محافظة بورسعيد بعد انقطاع الكهرباء وتوقف المرافق لمدة ساعة، شهدت خلالها الباسلة حالة من الارتباك بعد تحولها إلي ظلمة دامسة وانقطاع المياه وشبكات المحمول والخطوط الأرضية للتليفونات.



وأعلنت المحافظة إنقطاع الكهرباء وذلك في تمام الساعة ٨.٥٠ مساء بسبب حدوث انسحاب جهد من محطة محولات الرسوة علي خطوط جهد ٢٢٠ ألف فولت من الشبكة القومية، وتم النقل علي الدوائر البديلة وبدأ إعادة التوصيل للتيار تدريجيا بدأ من الساعة ٩.٣٠ مساء.



وتم التوصيل لجميع المناطق بالمحافظة في الساعة ١٠.١٥ مساء وذلك بعد تشكيل غرفة عمليات لجميع القيادات التنفيذية برئاسة الوزير المحافظ لمتابعة الموقف أولا بأول والذي أجري اتصالات مع رئيس الوزراء والمهندس وزير الكهرباء.



وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء بعدم الالتفات إلي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.