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أخبار العالم

مثل السد المنيع.. الجزائر تبتكر نظاما جديدا ضد تزوير الانتخابات الرئاسية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:40 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الجزائر
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شيماء مصطفى
أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر، أنها بصدد تجهيز نظاما جديدا يمنع تزوير الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن رئيس الهيئة، محمد شرفي، قوله، إنه بصدد إصدار قرارين متعلقين بعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الهيئة تجهز منظومة جديدة لمنع تزوير الانتخابات، ستكون الأولى من نوعها في العالم.

وأضاف إلى أن القرار الأول سيتم توزيعه على ممثلي السلطة الولائيين ويتعلق بمرحلة التحضير للاقتراع، أما الثاني فسيتم الكشف عنه قريبا ويتعلق بمرحلة تنظيم الانتخابات.

وأشار "شرفي" إلى أن هذه المنظومة الجديدة لم تستخدم سابقا في الجزائر أو غيرها في العالم، وستكون بمثابة سدا منيعا ضد التزوير، رافضًا الإفصاح عن أي معلومة تخص هذه الوسيلة.
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