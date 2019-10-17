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أخبار العالم

عضوان بالكونجرس الأمريكي يؤكدان مواصلتهما العمل لفرض عقوبات على تركيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:45 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
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أ ش أ
قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وكريس فان هولن إنهما "سيواصلان بكل قوة" العمل على خططهما لفرض عقوبات صارمة على تركيا رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في سوريا.

وأشار العضوان إلى أنه من الضروري المضي قدما في العمل على هذا التشريع ، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) مساء اليوم الخميس.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام ، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وفي وقت سابق ، أعلن مشرعون في الكونجرس أنهم يعدون مشروع قانون من أجل فرض عقوبات واسعة على تركيا لغزوها شمال سوريا ومهاجمة المناطق الكردية.
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