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اقتصاد

محمد فاروق: المنافسة بين الشركات العقارية ظاهرة صحية لكثرة المعروض بالسوق

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:27 ص
صدى البلد
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زينب أبو الخير
قال محمد فاروق، مدير إدارة المشروعات بالشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، إن القطاع العقارى يشهد منافسة قوية بين الشركات العقارية، موضحا انها ظاهرة صحية لكثر المعروض بالسوق العقارى.

وأضاف أن القطاع يشهد خلال الفترة المقبلة انخفاض مدة سداد الاقساط التى لجأت اليها الشركات خلال السنوات الاخيرة لتحريك المبيعات العقارية، حيث شهدت العديد من الشركات أزمة فى السيولة المالية لديها نتيجة إطالة فترات سداد الاقساط.

وأوضح أن الشركة تتوسع فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، حيث حصلت الشركة على ارض لاقامة مشروع بمدينة هليوبلس الجديدة يتبع الحكومتين الكويتية والمصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع، كما يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية نهاية العام الجاري، ويقام المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرا إلى إن الشركة حصلت على 35 فدان ضمن مشروع تاج سيتي بمنطقة شرق القاهرة، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروع سكني إداري تجاري عليها، وسيتم الاعلان عن المشروع رسميا العام المقبل، موضحا أن هيكل مساهمي الشركة يضم 50 ٪ جانب مصري، و50 ٪ جانب كويتي يتمثل في هيئة الاستثمار الكويتية.
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