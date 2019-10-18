غيرة شيماء سيف تدفعها لـ تصرف غريب ..ورد مفاجئ من حسن الرداد..شاهد

أعربت الفنانة شيماء سيف، عن غيرتها على زوجها المنتج محمد كارتر واطلاعها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد علمها بالأرقام السرية لهذه الحسابات.



وقالت سيف، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي":"أنا بقرأ الرسائل على حسابات جوزي وأوقات بعمل بلوك لناس، أنا واثقة في جوزي ولكن حتى لا ينمو بداخله روح الأنا الذاتية، ومرة كنا قاعدين في كافيه قبل الزواج وقالي محمد كارتر إن في بنت قالتله أنت منتج، وأنا بعرف أغني وأرقص تحب أوريك حاجة، فقومت روحتلها وقولتلها عيب اللي عملتيه وميصحش، والست لازم تكسف الست عشان متعملش كده تاني".



وفى السياقف ذاته رد الفنان حسن الرداد خلال استضافته بالبرنامج على أهمية وجود ثقة متبادلة بين الأزواج، مضيفا بأن المرأة عندما تشعر بالغيرة تكون غير قادرة على السيطرة على انفعالاتها.