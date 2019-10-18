الصبر ضروري بالنسبة لك ... نصيحة الأبراج لمواليد 18 أكتوبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 18 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 18 أكتوبر، فإن ذلك يعني أن لديك حماسا كبيرا، وروح قتالية وعزيمة جبارة. كما أنك شديد الاعتداد بنفسك، وتسعى للشعور بعظمتك، وتميل للتصرف برقي وامتلاك أشياء راقية.



ونصحت" فؤاد" مواليد 18 أكتوبر، يحمل لك عام ٢٠١٩ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.

