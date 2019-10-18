مشهد هندي من شيماء سيف وحسن الرداد يدخل منى الشاذلي في نوبة ضحك.. شاهد

دخلت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها حلقة اليوم الخميس من برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي" في نوبة ضحك بعد قيام الفنانة شيماء سيف بأداء مشهد تمثيلي لفتاة هندية من "مومباي" تقع في الحب مع شاب هندي من نيودلهي وذلك مع الفنان حسن الرداد.



وقامت شيماء سيف بأداء بعد ذلك مشهدا تمثيليًا لطفلة في المرحلة الابتدائية مع الفنان حسن الرداد والذي أدى شخصية مدرس لغة عربية يحاول اقناعها بحب اللغة العربية والمدرسة، ثم قلدت شيماء بعدها دور مدربة تنمية بشرية تعطي نصائح للسعادة للجمهور.



