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ثقافة

مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:27 ص
مساعد وزير الأثار
مساعد وزير الأثار
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علاء المنياوي
قال أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، أن القاهرة التاريخية أهم موقع تراث عالمي في العالم، فهي غنية بكل المفردات المؤهلة لها أن تحتل تلك المكانة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة "آرت دي إيجيبت" في بيت السحيمي،بمناسبة معرضها الفني الثالث الذي يقام هذا العام في شارع المعز،ومستمر من 17 أكتوبر الحالي حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتابع عبيد:مؤسسة آرت فعالة في الأنشطة الثقافية وناجحة في ذلك،ووزارة الآثار تسعي لتشجيع ودعم مبادرات المجتمع الغير حكومي التي تسعي لحماية التراث وإبرازه.

وأضاف:وزارة الآثار توجه كثير من أنشطتها للتلاميذ في المدارس والمدرسين،لتعريفهم بالتراث وكيفية المحافظة عليه.
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
مساعد وزير الآثار: نوجه أنشطتنا لتلاميذ المدارس لتعريفهم بالتراث.. صور
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