السبت .. افتتاح تطوير 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تُفتتح يوم السبت المقبل الموافق ١٩ من أكتوبر الجاري، تطوير ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي، وذلك في تمام الواحدة ظهرا بمركز التدريب بكلية الطب.



يشهد الافتتاحات السادة نواب رئيس الجامعة و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و أ.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و السادة مديري المستشفيات المختلفة و لفيف من الأطباء و المتخصصين والمهتمين بالشأن الطبي.