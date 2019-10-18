شرطي أمريكي يلقي بمراهق من أعلى بناية.. فيديو

انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام رجل شرطة أمريكي يلقي بمراهق من أعلى بناية، أثناء محاولة القبض عليه.



وظهر في شريط الفيديو المنتشر رجل شرطة يلقي بمراهق من أعلى بناية إلى حديقة المنزل، بينما ينتظره رجل شرطة آخر في الأسفل.



وفي تعليقها على الأمر، قالت إدارة الشرطة إن الرقيب بالشرطة الأمريكية الذي أمر ضابطًا بدفع مراهق من على سطح بناية كان من الممكن إقالته لولا تقديمه استقالته من منصبه.



وحدث هذا الأمر عندما طارد الضباط مراهقًا يبلغ من العمر 18 عامًا متهمًا بأخذ سيارة صديقته دون إذن.







