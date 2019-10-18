لوجبة صحية .. حضري كفتة الخضار في الفرن

كفتة الخضار في الفرن من الأطباق الصحية التى لا تحتوى على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، ويمكنك تناولها دون القلق من زيادة الوزن، ونقدم لكم طريقة عمل كفتة الخضار في الفرن من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير كفتة الخضار في الفرن

كوب بسلة مسلوقة

جزرة مبشورة

كوسة مبشورة

بطاطس مبشورة

بصل أخضر مفروم

فلفل رومى أحمر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة

كركم

زنجبيل بودرة

كمون ناعم

ملعقة كبيرة هريسة شطة

3 بيضات

بقسماط

زيت



التقديم

خبز كيزر

خس

طماطم حلقات

بصلة شرائح



طريقة تحضير كفتة الخضار في الفرن

* تخلط المكونات معًا ماعدا البقسماط والزيت

* ترش صينية الكب كيك بالزيت وترش بالبقسماط أو تشكل أقراص وترش بالزيت والبقسماط

* يوضع الخليط فى القوالب ويضاف على الوجه المزيد من البقسماط

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج

* تزين وتقدم

