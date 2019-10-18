Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددي سفرتك .. بـ طريقة عمل فطيرة الكريم كراميل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
طريقة عمل فطيرة الكريم
طريقة عمل فطيرة الكريم كراميل
Advertisements
هاجر هانئ
فطيرة الكريم كراميل من الحلويات غير التقليدية و الشهية التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير فطيرة الكريم كراميل
4 باكيت كريم كراميل
2 كيلو لبن
كريم شانتي
صوص كريم كراميل
باف باستري مخبوزة

التقديم
موز
قطع شوكولاتة مبشورة
نعناع

طريقة تحضير فطيرة الكريم كراميل
* على النار، يضاف اللبن والكريم كراميل ويقلبان جيدا إلى أن يثقل القوام
* تفرد عجينة الباف بستيرى وتوضع في صينية تارت
* تدخل الفرن لمدة 10 دقائق
* يوضع الكريم كراميل على الباف بستيرى المخبوز
* ترص قطع الموز
* يضاف الكريم شانتيه
* يضاف صوص الكراميل والشوكولاتة المبشورة
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير كيك كريم كراميل من مطبخ الشيف أميرة شنب

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ليزي كيك شوكولاتة

طريقة عمل ترايفل الشيكولاتة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

حقيقة تحريم قص الأظافر ليلا .. فيديو

تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض

هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج ؟

ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية