جددي سفرتك .. بـ طريقة عمل فطيرة الكريم كراميل

فطيرة الكريم كراميل من الحلويات غير التقليدية و الشهية التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير فطيرة الكريم كراميل
4 باكيت كريم كراميل
2 كيلو لبن
كريم شانتي
صوص كريم كراميل
باف باستري مخبوزة
التقديم
موز
قطع شوكولاتة مبشورة
نعناع
طريقة تحضير فطيرة الكريم كراميل
* على النار، يضاف اللبن والكريم كراميل ويقلبان جيدا إلى أن يثقل القوام
* تفرد عجينة الباف بستيرى وتوضع في صينية تارت
* تدخل الفرن لمدة 10 دقائق
* يوضع الكريم كراميل على الباف بستيرى المخبوز
* ترص قطع الموز
* يضاف الكريم شانتيه
* يضاف صوص الكراميل والشوكولاتة المبشورة
مقادير فطيرة الكريم كراميل
4 باكيت كريم كراميل
2 كيلو لبن
كريم شانتي
صوص كريم كراميل
باف باستري مخبوزة
التقديم
موز
قطع شوكولاتة مبشورة
نعناع
طريقة تحضير فطيرة الكريم كراميل
* على النار، يضاف اللبن والكريم كراميل ويقلبان جيدا إلى أن يثقل القوام
* تفرد عجينة الباف بستيرى وتوضع في صينية تارت
* تدخل الفرن لمدة 10 دقائق
* يوضع الكريم كراميل على الباف بستيرى المخبوز
* ترص قطع الموز
* يضاف الكريم شانتيه
* يضاف صوص الكراميل والشوكولاتة المبشورة