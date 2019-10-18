جددي سفرتك .. بـ طريقة عمل فطيرة الكريم كراميل

فطيرة الكريم كراميل من الحلويات غير التقليدية و الشهية التى يمكنك إعدادها وتقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير فطيرة الكريم كراميل

4 باكيت كريم كراميل

2 كيلو لبن

كريم شانتي

صوص كريم كراميل

باف باستري مخبوزة



التقديم

موز

قطع شوكولاتة مبشورة

نعناع



طريقة تحضير فطيرة الكريم كراميل

* على النار، يضاف اللبن والكريم كراميل ويقلبان جيدا إلى أن يثقل القوام

* تفرد عجينة الباف بستيرى وتوضع في صينية تارت

* تدخل الفرن لمدة 10 دقائق

* يوضع الكريم كراميل على الباف بستيرى المخبوز

* ترص قطع الموز

* يضاف الكريم شانتيه

* يضاف صوص الكراميل والشوكولاتة المبشورة

