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ساندرا نشأت: فيلم مصر جميلة رصد أصدق اللحظات فى الشارع المصرى.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:05 ص
ساندرا نشأت
ساندرا نشأت
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حمزة شعيب
كشفت المخرجة ساندرا نشأت، أن اتجاهها لتصوير الناس في الشارع قصة حب منها إلى البلد، لشعورها بكونها الناقل لرأي الناس بموضوعية على قدر الإمكان، على حد وصفها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "Mbc مصر"، أن قيامها بالتصوير في الشارع يأتي لتحقيق المتعة والفرحة أثناء التسجيل مع الأشخاص، لافتة إلى أن هذه اللقطات تعد من أسوأ اللقطات وأسوا الأصوات، لكنها من أصدق اللحظات.

ونوهت إلى أنها تتمنى العودة للعمل بالسنيما مرة أخرى، معقبة:"هموت وأعمل سنيما بس المواضيع دي بوظتني، بتعكس لحظة عشوائية وصادقة".

وأشارت إلى أن السنيما "حب لا يمكن أن تخونه"، وأنها تعتبر أفلامها بمثابة أولاد تفتخر بهم، لافتة إلى أنها تسعى إلى تقديم عمل تحبه ولا تحب أن تقدم عملًا لأجل تحقيق الربح فقط.

وأوضحت أنها لم تتعامل مع السنيما كعمل روتيني منذ بداياتها، وأن ما تسعى لتقديمه يجب أن يكون نابعًا عن حب، مؤكدة على أنها لا تتعامل مع السنيما كـ«صنايعية»، على حد وصفها.
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