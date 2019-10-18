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أخبار العالم

بسبب التظاهرات.. إغلاق المدارس والجامعات في لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
قررت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، إغلاق المدارس والجامعات، اليوم الجمعة، بسبب التظاهرات التي يشهدها لبنان.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي، بيانا، أعلن فيه إغلاق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات، غدا الجمعة، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.

وتشهد العديد من المدن اللبنانية تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ودعا نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لإضراب عام، اليوم الجمعة في مختلف المدن اللبنانية.
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