ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية

شاركت ملك عوض ابنة الفنانة رانيا فريد شوقى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها.



تألقت أبنة رانيا فريد شوقى فى الصورة بإطلالة عصرية، ظهرت مرتدية بلوزة بيضاء اتسمت بصيحة الأوف شولدر، ونسقت معها بنطلون أسود، كشف عن قوامها الرشيق.



وانتعلت ملك عوض حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، واعتمدت على جمالها الطبيعى و لم تستخدم مستحضرات التجميل.



