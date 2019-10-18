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مرأة

لن تتوقع .. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب لبن دافئ قبل النوم ؟

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب لبن دافئ قبل النوم
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هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، أن تناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم يعد من الأمور المهمة و الضرورية لصحة الإنسان، كما أنه يعد من الوجبات الصحية والخفيفة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص.

كشف النادى، فيما يلى أبرز فوائد تناول كوب من اللبن الدافئ قبل النوم.

- يساعد على الشعور بالشبع.
- يمد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم.
-يقي من أمراض العظام وضعف الأسنان والأظافر.
-يساعد العضلات على الاسترخاء والراحة والاستقرار النفسي.

-الوقاية من مشاكل الأرق والتوتر والقلق.
-يساعد على النوم هادئ.
- من الأغذية سهلة الهضم والتي تساعد على تهدئة المعدة.
- لا يتسبب في مشاكل عسر الهضم والانتفاخات والتخمة.
- يقلل من الالتهابات المعوية.
-يحتوي على نسبة قليلة من الكولسترول الضار.
- يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.
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