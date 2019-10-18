طالبات سموحة يفزن بالمركز الأول في مسابقة الميني يد للابتدائية الأزهرية

أُقيمت بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الخميس الموافق 17 / 10 / 2019، مسابقة الميني يد للمرحلة الابتدائية فتيات، على مستوى معاهد المنطقة.



وفاز فريق طالبات معهد سموحة النموذجى بالمركز الأول، كما فاز فريق طالبات معهد أبو قير بالمركز الثاني.



ومن المقرر تشكيل منتخب ميني يد لمنطقة الإسكندرية، من أفضل الطلاب المشاركين في المسابقة؛ للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.



أٌقيمت المسابقة تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، و إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة، وتحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد أشرف، موجه عام التربية الرياضية. وحضر التصفيات آمال ياقوت العرش، موجه تربية رياضية بإدارة شرق التعليمية الأزهرية، وميرفت العبد، موجه تربية رياضية بإدارة وسط التعليمية الأزهرية.

