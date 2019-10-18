مرتضى منصور يرفض الرد على بيان الأهلي.. ويعلن خوض مباراة المقاولون

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه التعليق على بيان النادي الأهلي الذي أصدره مجلس محمود الخطيب اليوم.



وقال منصور إن فريقه لا يخاف من مواجهة الأهلي ولديه الاستعداد للعب مباراة القمة في أي وقت، مشددًا على أنه يقف مع الدولة وأمن الدولة حاليًا.



ووجه رئيس نادي الزمالك رسالة خلال فيديو مسجل تمت إذاعته عبر برنامج "الزمالك اليوم" إلى محمود الخطيب مطالبا اياه بما تواجهه الدولة من مخاطر وتهديدات.



وأضاف مرتضى أنه انتظر موقف نادي المقاولون العرب من المباراة وأنه يحترم قرارات اتحاد الكرة ولجانه والجهات الأمنية التي منحت الضوء الأخضر للمباراة.



وتحدث رئيس الزمالك عن المباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز. مشددًا على استعداد فريقه لخوضها دون أن يكون هناك أية مشكلة لأنه يقدر الدولة ومؤسساتها ولن يصدر أية مشكلات خلال الفترة الحالية.



وأكد أمس خلال حضوره حلقة برنامج الزمالك اليوم أنه يرفض لعب مباراة المقاولون العرب لأنه لم يبلغ أو المقاولون العرب بالقرار قبل إصداره وأخذ رأيهم فيه قبل أن يتراجع عن قراره بالموافقة على اللعب.



وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى تلبية للمطلب الأمني، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تسعى الى اشعال الدولة عقب المباراة يوم السبت المقبل حال اقامتها في موعدها.