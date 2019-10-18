وزير الاتصالات يزف بشرى سارة لأهالي بورسعيد بخصوص الخدمات.. شاهد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الأساسى للوزارة هو المساهمة فى بناء مصر الرقمية، أى قدرتنا على تطويع التكنولوجيا فى خدمة المواطن، ليكون لها مردود على حياة المواطن.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، أن مصر الرقمية تقوم على عمودين أساسيين، أولهما التحول الرقمى عن طريق إنشاء منظومات رقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطن بشكل سهل، مردفًا:"المواطن هتجيله الخدمة لحد باب بيته أو محل عمله ويبقى المرات اللى محتاج يذهب فيها لمكان تلقى الخدمة يقل جدًا ويكون فى منتهى السهولة واليسر".



وأشار وزير الإتصالات إلى أنه فى بورسعيد بدأت عملية التحول الرقمى، وبنهاية العام الحالي 2019 يكون مجموع الخدمات الحكومية التي تقدم لمواطني بورسعيد من خلال التحول الرقمى أكثر من 170 خدمة، مشيرًا إلى أن الحصول على الخدمات من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ لتناسب كل أطياف الشعب المصرى.



ونوه إلى أن الخدمات تقدم من خلال خدمات التطبيق على المحمول لتلقى الخدمات، ومكاتب البريد المصرى، الذى يعيد تحديث دوره وصياغة مهمة، ويتحول إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات، حيث تم تطوير 50 % من هذه المكاتب، لكى تليق بالمواطن المصرى، لتلقى الخدمة، وكذلك من خلال مركز اتصال، بالإضافة إلى أن هناك فكرة بتخصيص مكان "كشك" فى بعض محطات الوقود، من البريد المصرى لتقديم كل الخدمات، أثناء تموين السيارات يمكن تسديد فاتورة الكهرباء أو تجديد الرخصة، وغيرها من الخدمات.