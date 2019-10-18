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رياضة

نادي الصيد يكرم المتفوقين في الثانوية العامة ..صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

حرص مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، علي تكريم أبناء النادى المتفوقين أوائل الثانوية العامة والشهادات الدراسية الابتدائية والإعدادية.

حضر حفل التكريم كل من ، المهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الإدارة و ايهاب حشيش امين الصندوق واعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوي والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس حسين أبو السعود.

وشهد الحفل ، توزيع شهادات تفوق لتكريم أوائل المراحل الدراسية المختلفة من أبناء النادي ، فضلًا علي حرص مجلس الإدارة علي الإشادة بأولياء الأمور ودورهم الهام في نجاح المتفوقين في التعليم والرياضة .
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