نادي الصيد يكرم المتفوقين في الثانوية العامة ..صور



حرص مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، علي تكريم أبناء النادى المتفوقين أوائل الثانوية العامة والشهادات الدراسية الابتدائية والإعدادية.



حضر حفل التكريم كل من ، المهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الإدارة و ايهاب حشيش امين الصندوق واعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوي والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس حسين أبو السعود.



وشهد الحفل ، توزيع شهادات تفوق لتكريم أوائل المراحل الدراسية المختلفة من أبناء النادي ، فضلًا علي حرص مجلس الإدارة علي الإشادة بأولياء الأمور ودورهم الهام في نجاح المتفوقين في التعليم والرياضة .