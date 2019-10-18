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أخبار العالم

موتزاريلا.. ترامب يثير جدلا واسعا بسبب اسم رئيس إيطاليا وحضارة روما

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الإيطالي
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المترجمة الإيطالية بالبيت الأبيض وهي يبدو على وجهها التغير والدهشة من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، عقده أول أمس الأربعاء، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في البيت الأبيض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تغيرت تعبيرات وجه المترجمة الإيطالية، أثناء جلوسها خلف "ترامب"، وتسجيل ملاحظات من حديثه.

وقال رواد "تويتر" إن سبب تغير ملامح وجهها جاء بسبب خطأ ترامب في اسم الرئيس الإيطالي، ونطقه "موتزاريلا" وليس "ماتاريلا"، لكن كشف موقع "سنوبس" المعني بالشائعات، عن أن الرئيس الأمريكي لم يخطئ في الاسم، ولا يوجد في الفيديو المنتشر أي إشارة أو كلمة قالها باسم "موتزاريلا".

كما سخر نشطاء "تويتر"، أيضا من الغلطة التاريخية التي وقع فيها "ترامب"، عندما تحدث عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا، قائلًا إنها تعود إلى روما القديمة، إلا أن أمريكا تأسست عام 1776، فيما ظهرت روما القديمة في 753 قبل الميلاد، لكن الموقع أكد أن "ترامب" قال في المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة وإيطاليا يجمعها تراثًا ثقافيًا وسياسيًا مشتركًا يرجع تاريخه إلى آلاف السنين، إلى روما القديمة"، وهناك اختلاف بين العلاقات والتراث.
موتزاريلا.. ترامب يثير جدلا واسعا بسبب اسم رئيس إيطاليا وحضارة روما
موتزاريلا.. ترامب يثير جدلا واسعا بسبب اسم رئيس إيطاليا وحضارة روما
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