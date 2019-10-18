في ظل اشتعال أزمات الدوري.. حازم إمام يوجه رسالة صادمة لـ جماهير الكرة المصرية

وجه حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق رسالة لـ جماهير الكرة المصرية عقب اشتعال أزمات الدوري الممتاز بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان مقررا إقامته يوم السبت المقبل.



وطالب إمام في تصريحات لقناة أون سبورت الجماهير بضرورة مساندة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مشددا أن اللجنة تواجه أزمات وضغوطا من جميع الجهات.



وأضاف أن مسئولي الأندية يجب أن يحرصوا على دعم ومساندة اتحاد الكرة من أجل المحافظة على استمرار الدوري الممتاز.



وتابع حازم إمام أن الحديث عن تأجيل مباراة القمة زاد بشكل كبير ويجب أن تنتهي تلك الأزمة ويكف مسئولو الأندية عن إطلاق تصريحات بهذا الشأن.