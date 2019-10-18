بـ 4 مكونات من مطبخك .. احم طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائي

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن التهاب السحائي من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأطفال، لذا وجب أخذها على محمل الجد و التوجه إلى الطبيب و اتباع العلاجات مع توفير الرعاية لازمة، فلا يعرف السبب الحقيقي وراء التهاب السحائي.



وأشار إلى أن علاج التهاب السحائي يعتمد على المضادات الحيوية والعلاجات البديلة التي تعزز من الجهاز المناعي، لذلك قدم النادى بعض العلاجات المنزلية التى تقى و تساعد أيضا فى علاج التهاب السحائي.



- المشروم

من الفطريات القوية نظرًا لفوائدها الطبية كما انه يعمل على تعزيز جهاز المناعة و يساعد على الحد من الالتهابات الناجمة عن المرض .



-الثوم

يحتوى على مادة سوبرفووس غير المكلفة و الفعالة لوضع الجسم و مواد الأليسين و بعض العناصر و المركبات العضوية النشطة و مضادات الاكسدة القوية و بعض الخصائص المضادة للفيروسات و المضادة للجراثيم لذلك فهو يساعد على القضاء على العدوى و منع حدوثها .



-زيت الزيتون

ضرورى لعلاج التهاب السحائي يمكن نظرًا لخواصه المضادة لفيروسات و المضادة للأكسدة بالإضافة إلى قدرته المضادة للالتهابات فإنه يعالج الحمى و يخفف من الألم و يقضي على مشاكل عدم الراحة الناتجة عن المرض .



عشب جينسينج

من الاعشاب التي تعالج التهاب السحائي و تعمل على علاج الأغشية المتضررة بشكل مباشر كما انها تسرع من عملية الشفاء بفضل المكونات النشطة يمكن أن تغلي العشبة مع الماء مثل الشاي و تشرب مرتين باليوم .

