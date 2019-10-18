Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 4 مكونات من مطبخك .. احم طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
التهاب السحائي
التهاب السحائي
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن التهاب السحائي من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأطفال، لذا وجب أخذها على محمل الجد و التوجه إلى الطبيب و اتباع العلاجات مع توفير الرعاية لازمة، فلا يعرف السبب الحقيقي وراء التهاب السحائي.

وأشار إلى أن علاج التهاب السحائي يعتمد على المضادات الحيوية والعلاجات البديلة التي تعزز من الجهاز المناعي، لذلك قدم النادى بعض العلاجات المنزلية التى تقى و تساعد أيضا فى علاج التهاب السحائي.

- المشروم
من الفطريات القوية نظرًا لفوائدها الطبية كما انه يعمل على تعزيز جهاز المناعة و يساعد على الحد من الالتهابات الناجمة عن المرض .

-الثوم
يحتوى على مادة سوبرفووس غير المكلفة و الفعالة لوضع الجسم و مواد الأليسين و بعض العناصر و المركبات العضوية النشطة و مضادات الاكسدة القوية و بعض الخصائص المضادة للفيروسات و المضادة للجراثيم لذلك فهو يساعد على القضاء على العدوى و منع حدوثها .

-زيت الزيتون
ضرورى لعلاج التهاب السحائي يمكن نظرًا لخواصه المضادة لفيروسات و المضادة للأكسدة بالإضافة إلى قدرته المضادة للالتهابات فإنه يعالج الحمى و يخفف من الألم و يقضي على مشاكل عدم الراحة الناتجة عن المرض .

عشب جينسينج
من الاعشاب التي تعالج التهاب السحائي و تعمل على علاج الأغشية المتضررة بشكل مباشر كما انها تسرع من عملية الشفاء بفضل المكونات النشطة يمكن أن تغلي العشبة مع الماء مثل الشاي و تشرب مرتين باليوم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جنيه... تخلص من آلام الأسنان والضروس

بعد شائعة وفاة تلميذة مصابة به.. إليك طرق الوقاية من التهاب السحايا

احمي نفسك.. خطوات للوقاية من مرض التهاب السحايا

احترس.. ظهور هذه البقعة دليل على الإصابة بـ التهاب السحائي

خدي بالك.. طريقة لحماية الطفل من الالتهاب السحائي

ترشيحاتنا

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

رجلى مبوظة الصورة.. أحمد فهمي يشعل السوشيال بصورة جديدة له.. شاهد

ناصر ماهر يكشف سبب رحيله عن الأهلي عقب تألقه مع سموحة.. فيديو

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية