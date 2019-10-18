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توك شو

ميرفت أمين: هذه هى هدية دلال عبدالعزيز المعتادة في عيد الحب.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
ميرفت أمين دلال عبدالعزيز
ميرفت أمين دلال عبدالعزيز
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توك شو
كشف الفنانة ميرفت أمين، عن سر علاقة الحب التي تجمعها بالفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنهما يجمعهما الكثير من الصفات والخصال الطيبة، مضيفة: "أشعر بأننا بنكمل بعض".

وتابعت ميرفت أمين خلال حوارها ببرنامج "أنا وبنتي"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم شريف منير، "الفنانة دلال عبد العزيز دايما مندفعة في الكلام وساعات بقولها اقفلي بؤك شوية، ولما يحصل حاجه تقولي يا ريتني سمعت كلامك".

وأشارت إلى أن دلال عبد العزيز اعتادت أن تهدي لها ولأصدقائها سلسلة ذهبية في كل عيد حب، وكارت معايدة به كلام راق ومكتوب في نهايته "دايما في قلبي".

وفى السياق ذاته قالت دلال عبد العزيز: إنها تنتظر عيد ميلادها بفارغ الصبر، انتظارًا لهدايا ميرفت أمين الجميلة، والتي كان آخرها حلقا جميلا.
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