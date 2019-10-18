الجيش في أسبوع.. الرئيس يشهد ندوة تثقيفية وحفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة..وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 31..ومصر تمتلك أحدث الطائرات لحماية الأمن القومي المصري

القوات المسلحة في أسبوع:

= الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الـ31 بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

= القائد الأعلى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة

= وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 31 بالمنطقة الغربية العسكرية

= قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي

= تدريبات بحرية مع كوريا الجنوبية وفرنسا في نطاق الأسطول الشمالي



نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة هذا الأسبوع عن القوات المسلحة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، كما شهد الرئيس حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة.



فيما شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 31 بالمنطقة الغربية العسكرية، وفد أعلنت القوات المسلحة أنه لأول مرة عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية لصالح الكلية الحربية والبحرية للعمل كضباط محاربين.



وقد صرح قائد القوات الجوية، أن القوات القوات الجوية المصرية تمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي، فيما نفذت البحرية المصرية هذا الأسبوع تدريبات مشتركة مع كلًا من كوريا الجنوبية وفرنسا، فيما نفذت القوات المسلحة، معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء، ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم مروحية هليكوبتر مدنية في ساحل البحر المتوسط.



الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسى بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



بدأت مراسم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول تاريخ وفكرة إنشاء كلية الطب للقوات المسلحة بالتعاون مع كليات الطب والجامعات المصرية لتكون منارة للعلم الطبى، وتساهم فى تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على دعم المنظومة العلاجية وتقديم خدمة طبية مميزة للمدنيين والعسكريين على حد سواء.



أعقبه إذاعة فقرة على شاشات العرض لبيان عملى عن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية بنجاح نتج عنها إصابة فردين من القوات، ثم قام الطلبة الخريجين باستعراض بعض المهارات الطبية على نماذج من المحاكيات لإنقاذ حياة المصابين، ظهر خلاله مدى ما تحصلوا عليه من تأهيل علمي وطبي وقدرة عالية على التعامل مع الإصابات الحرجة أثناء العمليات القتالية.



وألقى اللواء طبيب عمر حجاب مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر لكل فكر وكل جهد ساهم في أن نقف اليوم لنشهد والشعب المصرى أملًا جديدًا وصفحة من صفحات مصر المضيئة بتخرج الدفعة الاولى من كلية الطب بالقوات المسلحة والذي يعتبر خير دليل على رؤية ثاقبة واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في أهم ملفين للدولة التعليم والصحة.



وقام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار التعيين، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالكلية ثم قام عدد من الطلبة بإهداء السيد الرئيس درع كلية الطب للقوات المسلحة تعبيرا عن ولائهم وانتمائهم لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها السياسة ، وردد الخريجون يمين الولاء.



الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الـ31 بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدي"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والتى قدمت نماذج لبعض الملاحم والبطولات، التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



تضمنت الندوة فقرة فيلمية بعنوان "الحقيقة والتحدي" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول التحديات التى واجهتها مصر عبر مختلف العصور ومنها أكبر التحديات وهو تحدي حرب يونيو 1967 وتحويلها إلى أكبر انتصار عسكرى فى التاريخ الحديث بإرادة المصريين التى كانت السبب الرئيسى فى إنتصار أكتوبر العظيم، كما تناول الفيلم التحدى الذى تقوم به مصر حاليًا لاستعادة ريادتها ومكانتها المرموقة بالعمل والبناء والنجاح كما يعد الفيلم تعبيرًا عن تواصل أجيال أكتوبر التى حملت رايات النصر إلى الأجيال التى تحمل على عاتقها بناء الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.



ألقى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الجهود الدبلوماسية فى مرحلة الاستنزاف وحرب أكتوبر" تناولت مراحل استجماع القوات المسلحة المصرية لعناصرها الأساسية فى أقصر وقت بعد حرب يونيو 1967 والقيام بعمليات عسكرية فدائية، والمساندة الدبلوماسية العاجلة من الدول الشقيقة والصديقة ومداولات الوضع فى مجلس الأمن مؤكدًا أن حرب الاستنزاف هى حرب فريدة فى تاريخنا.



كما ألقى الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق محاضرة عن نصر أكتوبر تحدث خلالها عن البطولات والتضحيات التى قدمها أبطال القوات المسلحة لكى تستعيد الأمة العربية عزتها وكرامتها بدءًا من حرب الاستنزاف والضربة الجوية الأولى إلى العبور واقتحام خط بارليف وانهيار تحصينات العدو الإسرائيلى وتكبده خسائر فادحة فى المعدات والأفراد مما أدى الى فقدانه توازنه التام وعدم القدرة على العودة إلى مسرح العمليات العسكرية، مؤكدًا أننا نخوض حاليًا معارك أكثر ضراوة لبناء الوطن والحفاظ على استقراره تتطلب منا جميعًا استثمار روح أكتوبر لتحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان.



وألقى الدكتور محمد الجندى نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية محاضرة بعنوان "الغزو عن بعد" تحدث خلالها عن حروب الجيل الرابع والخامس، وأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة الذى يتم من خلالها صنع الشائعات والأفكار الهدامة، حيث قال: "إننا اليوم وفي هذا القرن المربك نتعرض لنوع جديد من الغزو، غزو يمتد من تطور أدوات العولمة، أنه الغزو عن بعد".



وقام الرئيس السيسى بتكريم الجندى مقاتل أحمد فوزى أحد مصابى العمليات العسكرية بشمال سيناء والفريق عبدرب النبى حافظ تقديرا لجهودهما فى الدفاع عن امن مصر واستقرارها.



القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة عددٍ من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.



تضمن التدريب البحري، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار التى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية.



يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الكوري الجنوبي الذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية.



القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذي يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.



وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلًا عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.



القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط

نجحت عناصر القوات البحرية في انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط.



وورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفرادا من جنسيات مختلفة "طاقم الطائرة المصري و 3 أفراد أخرين إنجليزي و إيطالي و نيجيري".



وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من إكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاه بالبحر.

وقامت الوحدات البحرية بإنتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية ، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي

قال الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، إن رجال القوات المسلحة، ورجال القوات الجوية، أعادوا للأمة شرفها، وللعسكرية المصرية كبريائها وشموخها، وأثبتوا بالدليل الدامغ والبرهان القاطع، أن النجاح لا يأتي صدفة، وأن إرادة المصريين، لا تعلوها إرادة بشرية أخرى، وذلك في نصر السادس من أكتوبر عام 1973.



وأضاف خلال تصريحات له، بمناسبة مرور 87 عاما على احتفال القوات الجوية بعيدها، أن المصريين إذا توفرت لديهم عوامل النجاح، وتجمعوا خلف هدف واحد، لا يمكن أن يصدهم عائق، أو يعترض طريقهم حاجز.



وعن تحديث الأسطول الجوي، كشف الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، أنه بالفعل تم تحديث الأسطول الجوي، من خلال أحدث الطائرات المجهزة بالتقنيات الحديثة، والتي يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي، متابعا: "ولكي يتم استخدام هذه الطائرات بكفاءة عالية، كان من المحتم، أن يتم تأهيل الطيارين والمهندسين والفنيين وتدريبهم وإعدادهم إعدادًا ملائمًا حتى يكونوا قادرين على استيعاب كل ما هو حديث وليصبحوا قادرين على استخدام هذه الطائرات وتحقيق المهام الموكلة لهم بأعلى قدرة من الكفاءة والاحتراف".



وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 31 بالمنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد 31" بالرماية بالذخيرة الحية التى تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



تم عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة و ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.



ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.



وفى نهاية المرحلة ناقش القائد العام عددًا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة فى تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير أعمال القتال، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات لدارسي الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتي أجاب عليها مخططى ومنفذى المناورة.



وأشاد القائد العام بحماة بوابة مصر الغربية وجهودهم فى مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الاتجاه الإستراتيجى الغربى على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة مستقبلية توكل إليها.



وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا إلتزامهم الكامل بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم ودرعًا قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب.



تمرين لمكافحة الغواصات .. اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذ ﺗدرﯾبًا ﻋﺎﺑرًا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

نﻔذت ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎً ﺑﺣرﯾﺎً ﻋﺎﺑرًا ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ، أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة اﻟﻔرﻗﺎطﺔ ﻣﺗﻌددة المهام (AUVERGNE) ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ " ﺗﺣﯾﺎ مصر " وإحدى غواصات اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ .



اﺷﺗﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻹﺑﺣﺎر والتى ظهر ﻣن خلالها ﻣدى ﻗدرة اﻟوﺣدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ أوضاعها بدﻗﺔ وﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟية ، كما تم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣرﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐواﺻﺎت وﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن.



ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﻰ إطﺎر دﻋم رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻰ ﺻﻘل اﻟﻣهارات وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ودﻋم جهود اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺣرى ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، كما يأتي ذلك ﻓﻲ إطار ﺗﻮﺟﯿهات اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى التدريب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ القوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ للدول اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ والصديقة.



لأول مرة .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية لصالح الكلية الحربية والبحرية للعمل كضباط محاربين

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.



صرح بذلك اللواء أح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.



الكلية الحربية

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات (إنجليزى – عبرى – روسى – فرنسى – سواحيلى) – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – إقتصاد وعلوم سياسية – الإعلام والصحافة - الأداب تخصص إعلام و علم نفس".



وأضاف أنه يشترط أن يكون التقدير "جيدا فأعلى" وألا تزيد السن فى 1/10/2019 على 24 سنة، و أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعى فى عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هى عامين فقط .



الكلية البحرية

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو" على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير "مقبول فأعلى"، موضحا أن مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين فقط.



وأشار إلى أنه لن يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ".



وتشمل شروط التقديم أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "الفيزياء – الكيمياء – الرياضيات" أن يكون حاصلا على تقدير جيد فاعلى كما يقبل خريجو كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير "جيد فأعلى".



ألا تزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 على 24) سنة لخريجى "العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" وعن ٢٥ سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلًا على المؤهل فى العام 2018/2019 فقط.



وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات ،علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/10/2019.