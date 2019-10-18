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رياضة

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة النار على حكم مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من المسابقة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "احترامي وتقديري للحكام المصريين ولجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور ومتأكد ان النجاح والعدالة هي أهم أهدافهم وغايتهم".

وأضاف عامر: "ولكني بكل أسف أؤكد أن الكابتن محمود أبو الرجال حامل الراية اليوم في مباراة سموحة وبيراميدزً الذي حرمنا من الفوز علي بيراميدز اليوم ورفع الراية علي أن رونالدو مهاجم سموحة اوفسايد ولم يكن كذلك وانفرد بالحارس للأسف ليست هي الواقعة الأولي مع نادي سموحة انا متأكد أنه لا يقصد طبعا ولكن ترك الم شديد في نفس كل محبي سموحة للمرة الثانية".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نزيف النقاط في الدوري الممتاز، بعدما تعادل سلبيا أمام ضيفه سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من المسابقة.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الثامنة فى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بتسع نقاط ، بينما ارتفع رصيد سموحة الى النقطة الخامسة محتفظا بمركزه التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.


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