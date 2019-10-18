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فن

خالد سرحان يكشف لصدى البلد أقرب أعماله المسرحية إلى قلبه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
خالد سرحان
خالد سرحان
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شيرى نبيل
قال الفنان خالد سرحان أنه سعيد بعودته للمسرح خاصة بعد فترة توقف كثيرة نظرا لانشغاله بمسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام الفنانة داليا البحيرى .

وتابع سرحان خلال تصريحه لصدى البلد : قدمت طوال مشواري الفني مسرحيتين فقط، الأولي مسرحية " جزيرة القرع " على مسرح الهناجر وسعدت بهذا العمل وشعرت بحالة من الحزن بعد الانتهاء من عرضها ، الثانية كانت مع الزعيم عادل امام ، تعلمت منه الكثير فهو فنان كبير موهوب يتمتع بجماهيرية كبيرة فهو مدرسة في المسرح .

يذكر أنه يعرض له مسرحية " اللي عليهم العين " على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس أمام الفنانة ليلي عز العرب .
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