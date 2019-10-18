خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية

قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى .
أضاف في تصريح لصدي البلد، مسلسل يوميات زوجة مفروسة " ابني المدلل " ومن الممكن أقدم أكثر من جزء جديد خاصة أن كل حلقة تقدم موضوع وقضية جديدة ، الجمهور لا يشعر بالملل عند رؤيته .
"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.
أضاف في تصريح لصدي البلد، مسلسل يوميات زوجة مفروسة " ابني المدلل " ومن الممكن أقدم أكثر من جزء جديد خاصة أن كل حلقة تقدم موضوع وقضية جديدة ، الجمهور لا يشعر بالملل عند رؤيته .
"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.