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فن

خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
خالد سرحان
خالد سرحان
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شيرى نبيل
قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى .

أضاف في تصريح لصدي البلد، مسلسل يوميات زوجة مفروسة " ابني المدلل " ومن الممكن أقدم أكثر من جزء جديد خاصة أن كل حلقة تقدم موضوع وقضية جديدة ، الجمهور لا يشعر بالملل عند رؤيته .

"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.
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