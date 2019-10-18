خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية

قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى .



أضاف في تصريح لصدي البلد، مسلسل يوميات زوجة مفروسة " ابني المدلل " ومن الممكن أقدم أكثر من جزء جديد خاصة أن كل حلقة تقدم موضوع وقضية جديدة ، الجمهور لا يشعر بالملل عند رؤيته .



"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.

