ماجد المصرى يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش

أعلن النجم ماجد المصري عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.



ماجد المصري يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.

