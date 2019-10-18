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أخبار العالم

موسكو تنتظر من تركيا تقديم معلومات بشأن التفاهم مع واشنطن حول وقف إطلاق النار في سوريا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
ديمتري بيسكو
ديمتري بيسكو
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أ ش أ
أعربت موسكو عن أملها في الحصول على معلومات من أنقرة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم - " نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد".

وأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس - في وقت سابق اليوم - محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة ليتم خروج وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.
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