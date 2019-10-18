مساعد وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الصيني للشرق الأوسط تفعيل الشراكة الاستراتيجية

بحث مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير هاني سليم اليوم /الخميس/ مع المبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط زهاي جيون، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



وأشاد الطرفان بالتطورات التي تشهدها أوجه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين؛ بما يعكس الحرص والاهتمام على دفع كافة مجالات التعاون الثنائي وتفعيل الأطر التنفيذية للمشروعات ذات الأولوية بالنسبة للبرامج التنموية المصرية وفقا لرؤية 2030.



وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى إزاء قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض المواقف المصرية إزاء القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا في ظل العدوان التركي وتداعياته، وكذا الملف اليمني، وأمن الخليج، إضافةً إلى التطورات المتلاحقة في ليبيا.



وعكست المناقشات توافقًا كبيرًا في الرؤى ووجهات نظر البلديّن تجاه القضايا محل البحث.