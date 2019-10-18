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أخبار البلد

هيئة التأديب بنقابة الصحفيين تستدعي عشرة من الزملاء لجلستي تحقيق نوفمبر المقبل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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أ ش أ
قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين استدعاء عشرة من الزملاء الصحفيين المُحالين للتأديب، إلى جلستي تحقيق يومي 5 و6 نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من وقائع ومخالفات بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.

وعقدت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين أولى جلساتها مساء اليوم /الخميس/، بتشكيلها الجديد برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوا المجلس، فيما اعتذر صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار نبيل عطا الله نائب رئيس مجلس الدولة.

ومن بين المحالين الإعلامي عماد الدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018.

كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عماد الدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015.

وقررت الهيئة حفظ بعض القضايا المنظورة، وانقضاء الدعوى التأديبية حيال بعض الزملاء الراحلين، واستعرضت الهيئة جميع القضايا المنظورة، وعددها 40 قضية، ووضعت جدولا زمنيا لسماع أقوال المُحالين فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
يذكر أن العقوبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، تبدأ بلفت النظر، مرورًا بالغرامة، والوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام، ثم الشطب من سجلات النقابة.
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