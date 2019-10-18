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فن

خالد سرحان: لا مانع من تقديم جزء جديد لمسلسل يوميات زوجة مفروسة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
خالد سرحان
خالد سرحان
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شيرى نبيل
قال الفنان خالد سرحان بانه لا مانع من تقديم جزء جديد من مسلسل " يوميات زوجة مفروسة " للنجمة داليا البحيري خاصة أن العمل يحمل العديد من المفأجات .

وأضاف في تصريح لصدي البلد : كما ذكرت المسلسل من أقرب المسلسلات الي وأكثرهم تأثيرا في الأطفال فلا مانع تقديم جزء خامس أو سادس، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستبدأ الجلسات التحضيرية للعمل ،"يوسف ونور" ربتهم وكبرا معي خلال تصوير أجزاء المسلسل.

"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.
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