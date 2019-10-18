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أخبار البلد

الفنانة عزة فهمي تستلهم الغيطاني في أحدث مجموعاتها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
الفنانة عزة فهمى
الفنانة عزة فهمى
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صدى البلد
في أحدث مجموعتها الفنية «المجموعة الإسلامية المتكاملة»، أهدت مصممة الحلي العالمية الفنانة عزة فهمي إلى الكاتب الكبير جمال الغيطاني، سوارا حمل اسم "سوار قلاوون"، استلهمت فيه مقولة الغيطاني العارف بمصر: «لم يكن رحيلي إلا بحثا عني، ولم تكن هجرتي إلا مني، وفيّ، و اليّ».

السوار المهدي للكاتب الكبير يستوحي اللوحة الرخام الانيقة في قبة قلاوون الذي تم تشييده عام ١٢٥٨، وهي القبة التي طالما كانت جزء من كتابات الغيطاني و تجلياته عن القاهرة الإسلامية وكانت حاضرة في عدة أعمال، من ضمنها كتابيه القاهرة فى ألف عام وتجليات مصرية، إضافة إلى حلقاته التلفزيونية التي نقل من خلالها القاهرة الاسلامية إلى الشاشة.

ومن المعروف أن الفنانة عزة فهمي التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على ابداعاتها كانت أول فنانة مصرية استطاعت أن تصيغ مكونات التاريخ والثقافة المصرية الأصيلة، وتضمنه قطع الحلي، ليصبح جسرا وسفيرا للمكنون المصري إلي كافة أنحاء العالم.
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