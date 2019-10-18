أهالي شارع خضر بروض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ موسي خضر شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بشارع امام ابو طالب بروض الفرج بسبب انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.



وأشار "خضر " في رسالته إلى انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشوارع المنطقة مما تسبب في فزع الأطفال خوفا من العقر.



وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة التى تؤرق أهالي المنطقة.



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