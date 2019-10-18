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بين الناس

أهالي شارع خضر بروض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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احمد قطب
أرسل القارئ موسي خضر شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بشارع امام ابو طالب بروض الفرج بسبب انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وأشار "خضر " في رسالته إلى انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشوارع المنطقة مما تسبب في فزع الأطفال خوفا من العقر.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة التى تؤرق أهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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