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بين الناس

أهالي عين شمس يشتكون من تراكم القمامة أمام محطة المترو.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
عين شمس
عين شمس
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احمد قطب
ارسل القارئ مازن منصور المقيم بمحطة مكتبة الطفل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، برسالة إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو فيها من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.

وقال منصور في شكواه: "نحن أهالي منطقة عين شمس نعاني من انتشار القمامة،ولا يوجد صناديق لتجميع القمامة، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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