بسبب تسرب المياه..أهالي الطالبية يستغيثون من كارثة محتملة.. شاهد

أرسل سكان العقار رقم "401 ب" بمحطة الطالبية بشارع الملك فيصل شكواهم لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من وجود مشكلة تهدد أرواحهم بسبب تسرب المياه والهبوط الأرضي بمحيط المنازل.



وقال السكان فى شكواهم "نعانى نحن سكان عقار رقم "401 ب" بمحطة الطالبية شارع الملك فيصل ويبلغ عددنا ما يقرب من 400 مواطن مهددون بالموت فى أى لحظة بسبب تسريب أرضى للمياه مستمر منذ أكثر من عام ونصف أسفل العقار وغير معلوم المصدر".



واضاف السكان، "قمنا بالاتصال بشركة المياه عشرات المرات وفى كل مرة يكون الرد بأن هذا التسريب عبارة عن مياه جوفية ، وبعد شهور من الشكوى تم الحفر فى الشارع ورأينا فيضانات من المياه حول المواسير، وتم الردم دون الوصول لمصدر المياه، وبعدها حدث هبوط أرضى ووصلت المياه لأساسات العمارة التى تحتوى على ما يقرب من 40 شقة ما بين سكن وعيادات و15 محلا تجاريا.



وطالب سكان العقار المسؤولين سرعة حل هذه المشكلة حفاظا على أرواحنا".



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.