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فن

"التصالح ومفاتيح" بـ نادي سينما ذوي القدرات الخاصة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
نادي سينما القدرات
نادي سينما القدرات الخاصة
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شيرى نبيل
يعرض المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، كل من فيلم التصالح للمخرج حسن عبد الغني، وفيلم مفاتيح للمخرج منصور الشريف، وذلك بنادي سينما ذوي القدرات الخاصة غدا السبت 19 أكتوبر بمركز طلعت حرب الثقافي في تمام الثانية عشرة ظهرا، ومن المقرر أن يشارك عدد من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشة الأطفال في الأفلام التي تم عرضها إلى جانب فتح نقاش مفتوح حول انتصارات أكتوبر المجيدة وتوعية الأطفال بالدور المهم للقوات المسلحة وجيشها الباسل.

نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الثالث من كل شهر.
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