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فن

11 نوفمبر.. حفل كارمن سليمان ومحمد الشرنوبى وفايا يونان بالأوبرا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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شيري نبيل
يستعد كل من المطربة كارمن سليمان والمطرب محمد الشرنوبي لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الإثنين 11 نوفمبر المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته ال28 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشاركهم في هذا اليوم كل من فرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة هياف ياسين، والمطربة السورية فايا يونان بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر ويحيي حفل الافتتاح المطرب الكبير محمد منير.
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