أهالي منطقة العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر يشكون من الظلام الدامس

أرسل أحمد حمدي المقيم بمنطقة العمرانية الثانية منطقة ١٥/١٦ بمدينة السادس من أكتوبر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من الظلام الدامس.



وطالب حمدي المسؤولين المختصين بجهاز المدينة، بضرورة العمل على حل هذه المشكلة، خاصة أن عمود إنارة واحد هو الذى يعمل فى مربع سكنى حوالى ٥٠٠٠ متر مربع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.