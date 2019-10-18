أسعار نيسان من الوكيل بتحديث اليوم

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان في مصر اليوم الجمعة 18-10-2019.



نيسان مصر

نيسان nissan

نيسان صني

nissan sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة



nissan sentra 2019 سعر

نيسان سنترا تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة



جوك julke بسعر 355000



qashqai 2020

قشقاي 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة