أسعار نيسان من الوكيل بتحديث اليوم

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان في مصر اليوم الجمعة 18-10-2019.
نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني
nissan sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة
nissan sentra 2019 سعر
نيسان سنترا تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
qashqai 2020
قشقاي 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة
نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني
nissan sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة
nissan sentra 2019 سعر
نيسان سنترا تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
qashqai 2020
قشقاي 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة