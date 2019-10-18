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سيارات

أسعار نيسان من الوكيل بتحديث اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:04 م
نيسان سنترا 2020
نيسان سنترا 2020
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اشرف عطية
شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان في مصر اليوم الجمعة 18-10-2019.

نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني
nissan sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة

nissan sentra 2019 سعر
نيسان سنترا تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة

جوك julke بسعر 355000

qashqai 2020
قشقاي 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة
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