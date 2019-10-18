الأطباء.. التركيز على التدريب وتوفير الخدمات ..استكمال ملف حماية الفريق الطبي أثناء العمل.. والسعي لتطبيق قانون المسؤولية الطبية

عضو مجلس الاطباء:
نضع ملف حماية الأطباء نصب أعيننا
إيهاب الطاهر:
إيهاب الطاهر:
قانون المسؤولية الطبية أولوية عملنا
أول نقيب للأطباء امرأة.. شيرين غالب:
أول نقيب للأطباء امرأة.. شيرين غالب:
التركيز على التدريب وتوفير الخدمات
بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، يعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاستكمال الملفات الهامة والتي علي رأسها حماية الفريق الطبي أثناء العمل، وقانون المسؤولية الطبية.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والفائز بمقعد المجلس فوق السن للمرة الثانية على التوالي، إن أهم الملفات التي يتم استكمال العمل بها ولها أولوية عمل؛ قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم، ومحاسبتهم بشكل علمي قبل العرض على النيابة.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ملف حماية الأطباء أولوية عمل المجلس الجديد، من خلال عمل قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء وجعلها جريمة لا يجوز التصالح فيها، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.
وأضاف عضو المجلس، أنه جار التحضير لعقد أول اجتماع للمجلس الجديد خلال أيام، مما سيتضمن إعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب.
وأوضح أن النقابة تعمل على قدم وساق لتطوير الجانب العلمي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل للأطباء.
فيما قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والفائزه بانتخابات التجديد النصفي، إنها سعدت كثيرا لفوزها بمقعد النقيب الفرعي، وكونها أول امرأة في تاريخ النقابة تفوز بمقعد النقيب.
أكدت غالب، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الانتخابات أخذت منها الكثير من الجهد والعمل على قدم وساق، وخاصة في الأوقات الأخيرة الانتخابات، والتي اشتدت بها المنافسة.
أوضحت نقيب القاهرة، أن النقابة تشهد نقلة في عدة مجالات وخاصة مجال التدريب من خلال عمل دورات تدريبية ومؤتمرات علمية وعمل دبلومات مهنة، و تنشيط عملية التدريب العملي المستمر.
أشارت غالب إلى أنه سيتم فتح ملف زيارة المستشفيات، بالنزول لها ومساعدة وزارة الصحة، بحصر المتطلبات والمشاكل وتقديم حلول، ولن نسمع مقولة " اللف على المستشفيات أثناء الانتخابات فقط".
وأضافت أن نقابة القاهرة تشهد الكثير من الخدمات الميسر من خلال مكتب خدمي، دون أي تعقيد كعمل البطاقة والباسبور والشهر العقاري وغيرها.
وعن زيادة المرتبات، أفادت غالب، انها تتمني زيادتها، وسيتم فتح الملف مع الصحة، وعلى الجانب الآخر أضافت أنها ستوفر خدمات وتخفيضات كافية لتساعد في خلق مستوى معيشة يليق بالأطباء.
وبدوره قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد الحضور بانتخابات الأطباء للتجديد النصفي جاء مخيب الآمال، مضيفًا أن عدد الحضور جاء أكبر من السنة السابقة وستظل عدم مشاركة الأطباء وصمة عار.
وأكد شعبان في تصريحات لصدي البلد، أن المجلس الحالي حاز علي أغلبية الأقلية، مضيفًا أن الأعداد الكبيرة تمثل صوتا عاليا لدى أجهزة الدولة.
وأشار عضو المجلس، إلى أن السوشيال ميديا والدعاية ليس لها تأثير على آراء الأطباء ويكتفوا بالتنفيذ فقط من خلال التصويت بصندوق الانتخابات.
وأضاف أن المجلس يضع نصب عينيه ملف حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى التدريب الطبي المستمر.
بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، يعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاستكمال الملفات الهامة والتي علي رأسها حماية الفريق الطبي أثناء العمل، وقانون المسؤولية الطبية.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والفائز بمقعد المجلس فوق السن للمرة الثانية على التوالي، إن أهم الملفات التي يتم استكمال العمل بها ولها أولوية عمل؛ قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء أثناء أداء عملهم، ومحاسبتهم بشكل علمي قبل العرض على النيابة.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ملف حماية الأطباء أولوية عمل المجلس الجديد، من خلال عمل قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء وجعلها جريمة لا يجوز التصالح فيها، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.
وأضاف عضو المجلس، أنه جار التحضير لعقد أول اجتماع للمجلس الجديد خلال أيام، مما سيتضمن إعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب.
وأوضح أن النقابة تعمل على قدم وساق لتطوير الجانب العلمي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل للأطباء.
فيما قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والفائزه بانتخابات التجديد النصفي، إنها سعدت كثيرا لفوزها بمقعد النقيب الفرعي، وكونها أول امرأة في تاريخ النقابة تفوز بمقعد النقيب.
أكدت غالب، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الانتخابات أخذت منها الكثير من الجهد والعمل على قدم وساق، وخاصة في الأوقات الأخيرة الانتخابات، والتي اشتدت بها المنافسة.
أوضحت نقيب القاهرة، أن النقابة تشهد نقلة في عدة مجالات وخاصة مجال التدريب من خلال عمل دورات تدريبية ومؤتمرات علمية وعمل دبلومات مهنة، و تنشيط عملية التدريب العملي المستمر.
أشارت غالب إلى أنه سيتم فتح ملف زيارة المستشفيات، بالنزول لها ومساعدة وزارة الصحة، بحصر المتطلبات والمشاكل وتقديم حلول، ولن نسمع مقولة " اللف على المستشفيات أثناء الانتخابات فقط".
وأضافت أن نقابة القاهرة تشهد الكثير من الخدمات الميسر من خلال مكتب خدمي، دون أي تعقيد كعمل البطاقة والباسبور والشهر العقاري وغيرها.
وعن زيادة المرتبات، أفادت غالب، انها تتمني زيادتها، وسيتم فتح الملف مع الصحة، وعلى الجانب الآخر أضافت أنها ستوفر خدمات وتخفيضات كافية لتساعد في خلق مستوى معيشة يليق بالأطباء.
وبدوره قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد الحضور بانتخابات الأطباء للتجديد النصفي جاء مخيب الآمال، مضيفًا أن عدد الحضور جاء أكبر من السنة السابقة وستظل عدم مشاركة الأطباء وصمة عار.
وأكد شعبان في تصريحات لصدي البلد، أن المجلس الحالي حاز علي أغلبية الأقلية، مضيفًا أن الأعداد الكبيرة تمثل صوتا عاليا لدى أجهزة الدولة.
وأشار عضو المجلس، إلى أن السوشيال ميديا والدعاية ليس لها تأثير على آراء الأطباء ويكتفوا بالتنفيذ فقط من خلال التصويت بصندوق الانتخابات.
وأضاف أن المجلس يضع نصب عينيه ملف حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى التدريب الطبي المستمر.