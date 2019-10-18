Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار اسبيرانزا اليوم من الوكيل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
شيري اريزو 2020
شيري اريزو 2020
Advertisements
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم اسعار اسبيرانزا في مصر ليوم الجمعة 18-10-2019 .

أسعار السيارات
أسعار اسبيرانزا speranza

اسعار شيرى انفى
انفي envy بسعر 175000

اسعار شيرى اريزو
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة

تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة

تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو8 tiggo8 بسعر 425000
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار السيارات في مصر اليوم 25 /8 /2019

أسعار السيارات اليوم في مصر .. تفاصيل

أسعار السيارات اليوم في مصر.. تفاصيل

اسعار السيارات اليوم في مصر.. تفاصيل

تعرف على أسعار نيسان 2020 في مصر

أسعار اسبيرانزا في مصر اليوم 20 سبتمبر 2019

ترشيحاتنا

وفاة الملاكم الأمريكي باتريك داي بعد ضربة قاضية .. فيديو وصور

لمواجهة الذئاب.. الزمالك يعسكر المقاولون الليلة وميتشو يحشد القوة الضاربة

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

المالية: نوفمبر المقبل آخر موعد لإصدار بطاقات ميزة

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن

إليسا عن مظاهرات لبنان: صار الوقت الناس تستعيد شوي من كرامتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

بدون مكياج.. هيدي كرم بإطلالة صباحية في الويك اند