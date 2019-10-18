أسعار اسبيرانزا اليوم من الوكيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم اسعار اسبيرانزا في مصر ليوم الجمعة 18-10-2019 .



أسعار السيارات

أسعار اسبيرانزا speranza



اسعار شيرى انفى

انفي envy بسعر 175000



اسعار شيرى اريزو

اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة



تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة



تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة



تيجو8 tiggo8 بسعر 425000