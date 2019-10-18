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فن

دفنوني في الرمل .. سليمان عيد يحكي موقفا حدث له أيام الجامعة.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
سليمان عيد
سليمان عيد
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سيد احمد
نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق سليمان عيد على الصورة قائلا: " أيام الجامعة أحلى مرحله كنا فى رحله للاسكندريه، وكان عيد ميلادى و اصحابى قالولى نفسك فى ايه قولت لهم عايز ابقى أبو الهول دفنونى فى الرمل طول اليوم، ولما جوعت أكلوني وانا صامت بس كنت عايز اشرب سيجاره حطوها فى بوقى ومردوش يولعوها وبعديها بطلت سجاير ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قصة حزينة 😂😂 - اية ده ههه - ماهو واضح ههه".
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