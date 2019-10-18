Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القاهرة تستضيف المسابقة العالمیة لتطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا .. اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تستضيف القاهرة المسابقة العالمية "الهاكاثون" لتطبيقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا خلال يومي ١٩ - ١٨ أكتوبر الحالي، والتي یقوم بتنظيمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بمصر "IEEE Young Professionals" للسنة الخامسة على التوالي، حیث تقام فعاليات المسابقة هذا العام بالجامعة الأمریكیة في القاهرة، تحت رعاية السفارة الأمریكیة بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمریكیة بالقاهرة.

وتعد تلك المسابقة جانبا من قسم علوم الأرض التابع لوكالة ناسا، وهو الحدث التكنولوجي الذي یعتمد على المواهب والمبادرة من المتطوعین، ويشترك فیها الآلاف سنويا من جمیع أنحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها على الأرض وفي الفضاء باستخدام البيانات مفتوحة المصدر.

وتشارك القاهرة فى هذه المسابقة منذ عام ٢٠١٥ وتعتبر من أفضل المدن التيُ یعقد فیها "الهاكاثون"، حیث تم اختیارها من قبل وكالة ناسا كواحدة من المواقع المثالیة لفریق المنظمة العالمیة، وبحضور بلیك غارسیا نیابة عن المنظمین د فریق القاهرة كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا العالمین، تقلّ لعام ٢٠١٦ وذلك لوجود أكبر عدد من المتقدمين والمشاركين في المسابقة على مستوى العالم، مما نتج عنه أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة من قبل وكالة ناسا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. صور فريدة ومرعبة ترصد اعصار دوريان من الفضاء

مصر تطلق القمر الصناعي الثاني نارسكيوب-1 من الیابان

تعرف على أحدث مركز للتوسع في خدمات المدفوعات الإلكترونیة بمصر

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع ويواجه المقاولون العرب السبت

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض

مفاجأة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي أمام الترجي

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عدلي القيعي يكشف عن سبب بيان الأهلي عقب تأجيل لقاء القمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية