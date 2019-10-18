مظاهرات لبنان .. ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن إلى 60 شخصا

أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن في الاشتباكات مع المتظاهرين إلى 60 شخصا.



وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين اللبنانيين "التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف".



وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.



تأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.