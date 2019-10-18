Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن: تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام .. وماجد المصري يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
عادل امام
عادل امام
Advertisements
شيري نبيل
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض
أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية.

خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية
قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى، موضحا في تصريح لصدي البلد، أن مسلسل يوميات زوجة مفروسة "أبني المدلل".

ماجد المصرى يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش
أعلن النجم ماجد المصري عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن ..علاقة الصداقة جيدة.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود وبعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

أخبار الفن| محمد رمضان عاريا..أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن .. تفاصيل قصة حب تامر عاشور ودارين حلمي

اخبار الفن ..رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي.. بالأخضر ياسمين صبري تخطف الأضواء بالمهرجان

أخبار الفن.. خلاف إليسا وتركي آل الشيخ.. بشرى تداعب شيرين رضا أمام عمرو دياب.. والشيف بوراك مع يارا في منزلها

أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. وساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

موجز البلد: تحديد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب.. الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية جديدة.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بميدان الجيش

ترشيحاتنا

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

غيرة شيماء سيف تدفعها لـ تصرف غريب ..ورد مفاجئ من حسن الرداد..شاهد

ليه يحللها لنفسه و يحرمها على غيره...نجم الأهلي يفتح النار على بيان النادي

لا تدع أحدا يقف أمامك.. القيعي يوجه رسالة لـ الشناوي بشأن قرب رحيله لـ مانشستر يونايتد

برلماني يقترح رفع تعويض حوادث السيارات إلى 250 ألف جنيه

ميرفت أمين: هذه هى هدية دلال عبدالعزيز المعتادة في عيد الحب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل