نشرة الفن: تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام .. وماجد المصري يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض
أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية.
خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية
قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى، موضحا في تصريح لصدي البلد، أن مسلسل يوميات زوجة مفروسة "أبني المدلل".
ماجد المصرى يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش
أعلن النجم ماجد المصري عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.
تساؤلات حول الحالة الصحية لـ عادل إمام وسر غيابه عن التكريم بموسم الرياض
أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية.
خالد سرحان: مسلسل يوميات زوجة مفروسة يناقش موضوعات حقيقية
قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " أمام النجمة داليا البحيري خاصة بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الأولى، موضحا في تصريح لصدي البلد، أن مسلسل يوميات زوجة مفروسة "أبني المدلل".
ماجد المصرى يعود للمسرح بـ لوكاندة الأوباش
أعلن النجم ماجد المصري عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.