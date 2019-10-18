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رياضة

رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح .. مصطفى يونس يكشف عن رأيه في فايلر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
كشف مصطفى يونس نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، بأنه مدرب مميز ولديه فكر خاص و تمكن من تغيير طريقة تفكير لاعبي الفريق.

وأكد يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أن بدايته جيدة جدا مع الفريق ولكنه من الصعب الحكم عليه حاليا مشددا أن الحكم يكون عقب الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز أو عقب تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن هناك تطورا رائعا طرأ على أداء رمضان صبحي نجم الفريق عقب تولي فايلر القيادة الفنية للفريق مؤكدا أن رمضان صبحي لديه مؤهلات تمكنه أن يصبح أفضل من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب.

وتابع أن رمضان صبحي لاعب سريع وقوي ولديه مهارات رائعة تمكنه من التألق بالدوري الإنجليزي.

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