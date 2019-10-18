سأرقص فرحا للفريق.. مصطفي يونس يفجر عدة مفاجآت بشأن عمله بقناة الزمالك

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب توليه منصبا في قناة نادى الزمالك الجديدة.



وأكد يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معه من قبل من أجل تقديم أحد البرامج في القناة الجديدة مشددا أنه أبدى موافقته على الأمر.



وأضاف أنه ملتزم بكلمته مع مرتضي منصور حتى في حال عرض عليه تقديم أحد البرامج بقناة النادي الأهلي.



وتابع أن الانتماءات لا وجود لها في العمل العام مشددا أنه في حال إذاعة مباراة للزمالك وقت تقديمه لبرنامج بالقناة سيصفق للفريق و يسانده وقال " سأرقص فرحًا في قناة الزمالك على الهواء لو فاز بالقمة على الأهلي".



وأكمل "مفيش انتماء لفانلة حمراء وفانلة صفراء وفانلة خضراء الانتماء للى هتدينى كام".