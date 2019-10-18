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فن

إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لعائلتها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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شيري نبيل
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة والديها وشقيقها عمر.

وكتبت إيمي: "مات رب الأسرة مش باقي منك غير صور وسيرة طيبة يا حبيبي اللهم تغمده برحمتك احنا فخورين بيك وهنغضل كده طول العمرويارب نكون عملك الصالح في الدنيا يارب".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر التاسعة والخمسين.
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